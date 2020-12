Kreis Bad Kreuznach

Das Land forderte es an, die Kassenärztliche Vereinigung übernimmt die Finanzierung, das Krankenhaus St. Marienwörth hat sie in wenigen Tagen aufgebaut und betreibt sie ab jetzt und in den nächsten wenigstens sechs Monaten: Seit 1. Dezember hat der Kreis Bad Kreuznach, ergänzend zur ehemaligen Windesheimer Nahelandschule, eine zweite Corona-Teststation –