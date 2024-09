Kreis Bad Kreuznach

Zweite Beigeordnete wiedergewählt: Andrea Silvestri bleibt in Bad Kreuznacher Kreisspitze

i Nach Auszählung der Stimmzettel war klar: Andrea Silvestri ist am Montag zur ehrenamtlichen Zweiten Kreisbeigeordneten wiedergewählt worden. Foto: Markus Kilian

Der Bad Kreuznacher Kreistag hat Andrea Silvestri (CDU) in seiner jüngsten Sitzung am Montag in ihrem Amt als ehrenamtliche Zweite Kreisbeigeordnete bestätigt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Die Christdemokratin hatte den Posten bereits in der vergangenen Wahlperiode inne.