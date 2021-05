Der „Dienstagsspaziergang“ gegen den Lockdown als Folge der Corona-Pandemie scheint sich in Simmertal zu etablieren. Bei der zweiten Auflage der von Markus Neu und Karl-Eugen Kaiser organisierten Veranstaltung am Dienstagabend war im Vorfeld eine Art „Mobilmachung“ in den sogenannten Sozialen Medien registriert worden, von Gegendemo war die Rede.