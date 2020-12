Zwei Verletzte bei Unfall in Charles-de-Gaulle-Straße: Auto schleudert in Gegenverkehr

Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 14:50 Uhr

Bei einem Unfall in Bad Kreuznach sind am Dienstagmorgen zwei Autofahrer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war eine 33-jährige Smart-Fahrerin im Kreisel am DRK unterwegs und verließ diesen in Richtung Winzenheim/Charles-de-Gaulle-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen auf den Grünstreifen rechts neben der Strecke, das Auto kam ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW, an dessen Steuer ein 55-Jähriger saß.

Die beiden Fahrzeugführer erlitten Verletzungen, zudem entstand ein Schaden, den die Polizei mit etwa 10.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und für die Bergung der Fahrzeuge war die Charles-de-Gaulle-Straße für circa eine Stunde vollgesperrt.