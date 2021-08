Bad Kreuznach

Zwei Unfälle in nur fünf Minuten: 47-Jähriger am Sonntagmorgen auf Chaosfahrt

Diese Quote ist beachtlich: Am frühen Sonntag zwischen 1.10 und 1.15 Uhr hat ein 47 Jahre alter Mann aus Bad Kreuznach gleich zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss im Stadtgebiet verursacht. Zunächst kollidierte er in der Wilhelmstraße mit einem im Begegnungsverkehr fahrenden Pkw eines 69 Jahre alten Mannes aus Bad Kreuznach.