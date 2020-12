Bad Kreuznach

307 Infizierte gibt es derzeit (Stand: Freitagmittag, 11.09.2020, 12 Uhr) im Kreis Bad Kreuznach, das sind zwei mehr als am Vortag. Zwischenzeitlich wurde ein weiterer Schüler der Stufe 13 der IGS Stromberg positiv auf das Corona-Virus getestet. Mindestens 58 Besucher einer Party im Kreisgebiet müssen in Quarantäne. An der Party nahmen unter anderem viele Schülerinnen und Schüler mehrerer Schulen aus dem Landkreis teil.