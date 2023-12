Der Schneppenbacher Autor Reiner Engelmann kann auch anders. Seit vielen Jahren berichtet er in Büchern – mittlerweile sind es mehr als 40 – über Gräueltaten der Nazis und die schrecklichen Geschehnisse in der Nazizeit. Und er hält Erinnerungen von Holocaust-Zeitzeugen fest und gibt dies in Lesungen an Schulen weiter.