Kreis Bad Kreuznach

An Corona kommt keiner vorbei – auch Rolf Henn alias „Luff“ nicht. Das Virus und natürlich Noch-US-Präsident Donald Trump – „zwei Krankheiten“, wie er lapidar meint – hielten und halten den in Hennweiler lebende Karikaturisten unserer Zeitung mächtig auf Trab. Dabei hatte er anfangs Bedenken, dass ihm zur Pandemie schnell die Ideen ausgehen würden. „Doch das Thema ist mit all seinen Aspekten deutlich vielschichtiger, als ich mir zunächst vorstellen konnte“, berichtet der gebürtige Idar-Obersteiner, dessen Jahresband „Ertappt!“ mit 79 Karikaturen jetzt erschienen ist.