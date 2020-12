Lauterecken

Der Termin für die Rückkehr der Bewohner ins Lauterecker Seniorenheim steht: Am Montag, 22. Juni, kommen die ersten 24 per Krankentransport aus ihrem zweijährigen „Exil“ in Bad Kreuznach zurück in die Veldenzstadt. Es werden vor allem Bewohner aus dem Pflegebereich sein. Daher sei am Montag ein Großteil des Personals schon wieder am Ort.