Bad Kreuznach

Zusammenstoß am Hungrigen Wolf: Fahrzeuge massiv beschädigt

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Auffahrt zur B 41 Bad Kreuznach Nord an der Einmündung Richtung Hungriger Wolf wurden am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr beide Fahrzeuge massiv im Frontbereich beschädigt.