Die Fachabteilungen Orthopädie und Unfallchirurgie am Diakonie-Krankenhaus arbeiten ab dem 1. Juli zusammen in einer gemeinsamen Struktur. Damit entsteht ein neues Kompetenzzentrum, das Patienten sowohl mit akuten Verletzungen als auch angeborenen oder erworbenen Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane versorgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreuznacher Diakonie, in der über die Änderung informiert wird.