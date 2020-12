Bad Kreuznach

In Zeiten der Corona-Krise stehen die Menschen in Bad Kreuznach und im Kreisgebiet zusammen: Aus dem Stand heraus bildete sich am Wochenende eine ehrenamtliche Gruppe, die Nachbarschaftshilfe Bad Kreuznach. Einer hatte eine Idee, die anderen zogen mit – und schon stand ein kostenloses Angebot zur Unterstützung für ältere Menschen und weitere Risikogruppen bereit, das sich sehen lassen kann.