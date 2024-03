Plus Kreis Bad Kreuznach Zusammenarbeit mit Gesellschaften? So will der Kreis Bad Kreuznach mehr Wohnraum schaffen Von Markus Kilian i Der Wohnraum im Kreis Bad Kreuznach ist knapp. Eine Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbaugesellschaft soll helfen. Foto: Markus Kilian Lesezeit: 3 Minuten Die Zusammenarbeit mit Gewobau und Mainz-Binger Gesellschaft stehen zur Option. Wie sich beide GmbHs unterscheiden und welche Modelle infrage kommen.

Bezahlbarer Wohnraum ist an Nahe und Glan knapp. Um mehr, möglichst kostengünstige Mietwohnungen zu schaffen, will sich der Kreis daher einer bereits bestehenden Wohnungsbaugesellschaft anschließen. Sowohl die 2021 gegründete Kreiswohnungsbaugesellschaft (KWBG) des Nachbarkreises Mainz-Bingen als auch die städtische Gewobau sind an einer Beteiligung des Kreises interessiert und stellten sich in ...