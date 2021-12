Zur Weihnachtszeit: Leserfotos aus dem Kreis Bad Kreuznach, Teil eins

„Wir sind Wald“, schreiben Ute und Reinhard Meyer aus Rüdesheim zu ihrer kleinen Kunstlandschaft. Klingt nach „We are the World“, die Hymne auf alles Gemeinsame der Menschen. Ein Gedanke des Weihnachtsfestes: Sehen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt.

