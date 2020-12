Winterbach

Um 18 Uhr war die Kasse im neuen Dorfladen am Soonwald auf scharf geschaltet, und die kauflustigen großen und kleinen Bürger aus Winterbach, Ippenschied, Gebroth, Winterburg, Münchwald, Spall und Entenpfuhl standen Schlange zum Einkaufen im ehemaligen Raiffeisenwarenlager, der zu einem hellen und freundlichen Laden umgebaut worden ist. Petra Woll, Ortsbürgermeisterin von Winterburg und Geschäftsführerin des Dorfladens, übernahm es, das symbolische Band zu durchschneiden, und dann durften, gemäß dem Hygienekonzept, die ersten zehn Kunden zum Premiereshoppen am Abend in den 136 Quadratmeter großen Verkaufsraum.