Datumstechnisch hätte es in diesem Jahr für die Narren wunderbar gepasst: Am 11.11. Auftakt der Kampagne, und genau drei Monate später, am 11.2., Altweiberfastnacht. Doch Corona macht den Narren ein Strich durch die Rechnung: Die tollen Tage fallen 2021 aus. Jedenfalls als Präsenzveranstaltungen. Nur der neue Vorstand des Vereins Kreiznacher Narrefahrt versammelt sich um 11.11 Uhr am Originalebrunnen auf dem leeren Kornmarkt, wo sonst an Altweiberfastnacht der Bär steppt und die Narren los sind.