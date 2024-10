Plus Waldböckelheim

Zur 1200-Jahr-Feier neu entdeckt: Die römische Schere von Waldböckelheim

i Die römische Schere von Waldböckelheim Foto: frei

Das Datum ihrer ersten urkundlichen Erwähnung vor rund 1200 Jahren feiern in diesem Jahr sowohl die Waldböckelheimer als auch die Nachbarn in Schloßböckelheim. Nach den Anfängen erster Siedlungen in der Vor- und Frühgeschichte finden sich im Naheland zahlreiche Spuren der Römer. Auch in Waldböckelheim, das damals an einem Kreuzungspunkt römischer Straßen lag.