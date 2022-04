Das Brauereifest beim Tag des Bieres am Samstag erfreute sich größter Beliebtheit: „Die Besucher stehen bis zum Top-Markt und dem früheren Kino“, informierte Ernst Müller aus Kallenfels punkt 11 Uhr das siebenköpfige Security-Team am Eingang. Eine Stunde später herrschte wie in einer großen Familie Volksfeststimmung pur auf dem Brauereihof.