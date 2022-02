Wenn an diesem Freitag die durchaus umstrittenen 24. Olympischen Winterspiele in drei chinesischen Zonen eröffnet werden, dann werden viele Sportbegeisterte 14 Tage gebannt die Ereignisse in Asien verfolgen. Bei dem alteingesessenen Sobernheimer Sportkämpen und Chronisten Klaus Martin werden dabei auch Erinnerungen wach.