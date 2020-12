Spuk in Bly Manor ist die Nachfolge der Netflix-Serie Spuk in Hill House. Eine Gruselserie, die für ordentliches Schaudern im vergangenen Jahr sorgte. Mit der Fortsetzung, die auf der Novelle „The Turn of the Screw“ von Henry James basiert, schuf Macher Mike Flanagan eine Geistergeschichte, die ein paar Überraschungen bei den Zuschauern auslösen könnte.