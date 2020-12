Kirn

Bereits seit Oktober 2016 kochen fleißige Helfer bei der Arbeiterwohlfahrt in Kirn zweimal monatlich in der AWO-Begegnungsstätte im Wilhelm-Dröscher-Haus einen leckeren Eintopf aus frischen Zutaten. Die echte Hausmannskost findet für die obligatorische Spende von einem Euro immer mehr Abnehmer. Natürlich wird auch gerne einmal etwas mehr in das Sparschwein „Paula“ gegeben.