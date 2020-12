Bad Kreuznach

Dr. Heinrich Karl Aschoff ist am 19. Juli 1945 im Alter von 78 Jahren in Bad Kreuznach verstorben und in der Familiengrabstätte auf dem Kreuznacher Friedhof beigesetzt. Zum 75. Todestag des bedeutendsten Wissenschaftlers der Stadt würdigt Prof. Dr. Reiner Dreher, von 1984 bis 2002 Chefarzt des Rheumakrankenhauses, das große Werk Aschoffs und erinnert an dessen Aktivitäten als Strahlenforscher der ersten Generation.