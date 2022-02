KIn einem der ältesten Fachwerkhäuser Kirns bleibt kein Stein auf dem anderen. Die neue Apotheke wird zum 40. Geburtstag komplett renoviert, umgebaut und digitalisiert. So sichert Chefin Nadja Belal die 25 Arbeitsplätze für die Zukunft. In dem 1802 gebauten Fachwerkhaus am Marktplatz ist seit 40 Jahren die Apotheke heimisch. Vor dieser befand sich über jahrelang ein Porzellanladen in dem historischen Gebäude.