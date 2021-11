Immer mehr Menschen versorgen sich an den „Tafeln“ im Land mit Nahrungsmitteln. Diesen Trend bestätigt Daniela Essler, Leiterin des Treffpunkts Reling in der Baumgartenstraße. Neben dem hier eingerichteten Tagesaufenthalt werden in der angeschlossenen Tafel von Montag bis Donnerstag Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben.