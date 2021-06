Neue Wege gehen, offen sein für neue Ideen zum Wohle der Kinder: Diese Worte klangen in der Sondersitzung des Kirner Stadtrats unter Leitung der Ersten Beigeordneten Christa Hermes in Vertretung des erkrankten Stadtbürgermeisters Frank Ensminger lange nach. In der äußerst konstruktiven Tagung wurde Weichen für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes gestellt.