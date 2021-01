Kirn

Das Warten auf einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Kreuznacher Diakonie und Krankenkassen geht weiter: Auch die Verhandlungen am Donnerstag über die Höhe des Sicherstellungszuschlags für das Krankenhaus Kirn haben keine Lösung gebracht, informierte der Krankenhausträger Stiftung Kreuznacher Diakonie am Freitag.