Zukunft des Handwerks unter einer Adresse: Neue Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück

Das „Haus des Handwerks“ in der Bad Kreuznacher Siemensstraße 8 ist jetzt die Adresse für alle Handwerker: Lehrgangsteilnehmer, Azubis und Innungsmitglieder finden hier ihren Ansprechpartner sowie optimale Bedingungen für Aus- und Fortbildungskurse. Die Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück ist mit ihrer Geschäftsstelle hier angesiedelt, in neuen, frisch sanierten Räumen. Und unter einem Dach mit der Handwerkskammer Koblenz, die gleichfalls in ihren Bad Kreuznacher Standort – das im November 1982 eröffnete Berufsbildungszentrum – kräftig investiert hat.