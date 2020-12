Bad Sobernheim/Monzingen

Nicht nur im Bachbett des Gaulsbachs in Monzingen ist die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen gut zu erkennen. Am Gaulsbach in Monzingen machen sich die seit Monaten fehlenden Niederschläge weithin bemerkbar, ist er nun doch fast völlig ausgetrocknet. Die Sommerhitze zeigt hier ihre Schattenseite, stellt der Monzinger Peter Herrmann fest: „Viele Tiere bis hin zum Fischnachwuchs, die sich hier bisher tummelten, sind nun weg, vertrocknet oder haben sich mit viel Glück noch in irgendeine versteckte Wasserlache verkrochen in der Hoffnung, dass am Wochenende vielleicht doch mal ein guter Regen ein Überleben möglich macht.“