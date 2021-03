Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan soll die bauliche Trägerschaft der katholischen Kindertagesstätte St. Franziskus in Merxheim übernehmen und in Verhandlungen mit dem bisherigen Träger einsteigen. Diesen Antrag beschloss der Merxheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Zunächst soll die Betriebsführung weiter in den Händen der Kita gGmbH in Koblenz liegen.