Der Kreis Bad Kreuznach wird künftig keine Ferienschulen mehr an seinen weiterführenden Schulen anbieten. Das teilte Landrätin Bettina Dickes am Mittwoch beim Besuch der Sommerschule am Lina-Hilger-Gymnasium (LiHi) mit. Aus Sicht der Landrätin stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zueinander.