Die Bockenauer schauen drauf, die Waldböckelheimer kassieren: Im Konflikt über mögliche Windräder auf dem Zollstock schließt der Bockenauer Ortsbürgermeister Jürgen Klotz (63) eine Klage nicht mehr aus. Bei einem inoffiziellen Austausch am Donnerstagabend will Klotz die Meinung des Bockenauer Rates hören, um sich gemeinsam für eine Marschrichtung zu entscheiden. Ein offizieller Beschluss könnte in einer kurzfristig anberaumten Ratssitzung in den nächsten Tagen folgen.