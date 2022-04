Wer heute an das klösterliche Leben an der Nahe denkt, dem fallen die Benediktinerklöster Sponheim und Disibodenberg oder das Augustinerchorherrenstift Pfaffen-Schwabenheim ein. Den Reformorden der Zisterzienser hat kaum einer auf dem Zettel. Wir haben einen Blick in die Vergangenheit gewagt.