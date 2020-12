Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 09:49 Uhr

Kirn

Zigarette als Brandursache?

Feueralarm in Kirn: Am Samstag Abend gegen 22:35 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Danziger Straße in Kirn gemeldet. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Anwesen unverletzt verlassen.