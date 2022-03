Das Büffeln hat sich gelohnt: 32 junge Menschen nahmen am vergangenen Freitag von Oberstudiendirektor Stefan Weber, Studienrätin Angela Comes und den Studienräten Pascal Pick und Ralf Schwarz ihr Reifezeugnis in Empfang. In einer Feierstunde mit Musik und Gesang, Grußworten und Auszeichnungen wurden die Abiturienten vom Veldenz Gymnasium Lauterecken verabschiedet.