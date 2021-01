Bad Kreuznach

Zeugen gesucht: Graffiti im Salinental

Ein bisher unbekannter Täter hat an einer an der Kanuwettkampfstrecke im Salinental gelegenen Mauer ein Graffiti aufgesprüht. Darüber wurde die Polizei am Samstagnachmittag durch einen Zeugen in Kenntnis gesetzt. An Ort und Stelle konnten die Beamten bereits älter wirkende Schmierereien, unter anderem Logos von Fußballbegeisterten, entdecken.