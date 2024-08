Plus Bad Kreuznach Zeuge im Drogenprozess in Bad Kreuznach bedroht: Dealer fielen Polizei durch langsames Fahren auf Von Christine Jäckel i Symbolbild Foto: picture alliance / David Ebener/dpa | David-Wolfgang Ebener Ein Zeuge, der in einem Drogenprozess vor Gericht geladen war, wurde auf offener Straße in Bad Kreuznach bedroht. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Mann, der als Zeuge in einem Drogenverfahren vor Gericht geladen war, ist am Freitagvormittag auf offener Straße und in unmittelbarer Nähe des Justizzentrums in Bad Kreuznach bedroht worden. Er hielt an einem Zebrastreifen an, weil ein Mann dort offenbar die Straße überqueren wollte. Tatsächlich blieb dieser jedoch vor dem ...