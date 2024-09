Plus Wallhausen Zeltlager Wallhausen feiert Jubiläum: Erste Tour vor 50 Jahren Von Dieter Ackermann i Ann-Kathrin Jäckel (rechts), Norbert Eckes, Kinder, Jugendliche und Erwachsene freuen sich auf die dreitägigen Feierlichkeiten „50 Jahre Zeltlager Wallhausen” am kommenden Wochenende. Foto: Dieter Ackermann Vor 50 Jahren unternahm Pfarrer Gerhard Krah die erste Tour mit Messdienern nach Waldfriede. Lesezeit: 2 Minuten

Als Pfarrer Gerhard Krah 1974 das erste Zeltlager für die Messdiener der Gemeinde und Filialgemeinden in Waldfriede durchführte, hätten die damaligen Teilnehmer mit Sicherheit nicht daran gedacht, dass einige Jahrzehnte später ihre eigenen Kinder und Enkelkinder an dem jährlich stattfindenden Zeltlager in den verschiedensten Teilen des Landes einmal teilnehmen würden. ...