Plus Bad Kreuznach

Zeitplan für Bad Kreuznach liegt vor: Wie schnell geht der Glasfaserausbau voran?

Von Josef Nürnberg

i Der Breitbandausbau in Ippesheim ist bald geschafft. Foto: Josef Nürnberg

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Konversion hatte in seiner ersten Sitzung 2024 unter anderem den privatrechtlichen Ausbau eines Glasfasernetzes durch die UGG (Unsere Grüne Glasfaser) in Bad Kreuznach und den Stadtteilen sowie den Breitbandausbau in Bad Münster am Stein und Winzenheim durch die Firma Westconnect GmbH zum Thema. Beschlüsse fasste der Ausschuss keine, da es sich ausschließlich um Mitteilungsvorlagen handelte.