Bad Kreuznach

Quarantäne! „Nicht schon wieder“, schießt es Kai Sieben durch den Kopf. Der Lehrer war im März schon einmal in Quarantäne, derzeit muss er schon wieder zwei Wochen in den eigenen vier Wänden verbringen. Beide Male hat er in Klassen unterrichtet, in denen ein Schüler infiziert war. Pech gehabt. Berufsrisiko, sagt er lakonisch. Als Lehrer hat man halt mit Hunderten Menschen in geschlossenen Räumen Kontakt. Er schildert hier seine Eindrücke: