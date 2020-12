Zehn neue Infektionsfälle im Kreis Bad Kreuznach gemeldet: Klasse der Crucenia-Realschule in Quarantäne geschickt

Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 17:32 Uhr

In dieser Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher insgesamt 314 (plus 3) aus der Quarantäne entlassenen und sieben verstorbenen Menschen. Aktuell stehen somit 34 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes des Kreises. Zwei dieser Patienten befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Als betroffene Gebietskörperschaften werden genannt: Stadt Bad Kreuznach (13 Fälle), Verbandsgemeinde Rüdesheim (3), Verbandsgemeinde Nahe-Glan (5), Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (3), Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg (7), Verbandsgemeinde Kirner Land (3).

Die Zahl der Neufälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche wird mit 15 angegeben.

Zwischenzeitlich wurde eine Schülerin der Crucenia-Realschule plus in Bad Kreuznach positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Gesundheitsamt am Montag meldete. Die betroffene Klasse sowie die dort eingesetzten Lehrer wurden bereits in Quarantäne geschickt. Die Schüler der betroffenen Klasse werden nun im Homeschooling unterrichtet.