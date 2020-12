Gensingen

Ein 23 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen verletzt worden. Der Unfall passierte um kurz vor 7 Uhr auf der Autobahn 61 bei Gensingen in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der 23-Jährige war in einem Sprinter unterwegs und fuhr auf das Heck eines Sattelzugs auf. Der Sattelzug war gerade vom Parkplatz Sitzborn auf die Autobahn gefahren.