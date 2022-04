An diesem Samstag wird das Fahrradvermietsystem „meinRad“ in Mainz zehn Jahre alt. 2012 als vom Bundesverkehrsministerium gefördertes Pilotprojekt gestartet, haben die Nutzer mit den melonengelben Rädern der Mainzer Verkehrsgesellschaft in dieser Zeit mehr als 3,2 Millionen Fahrten zurückgelegt.