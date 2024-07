Plus Bad Kreuznach

Zehn Jahre Fusion beschert den ersten Bädertag: Bad Kreuznach feiert ein Fest der Gemeinsamkeit

Von Josef Nürnberg

i Im Künstlerdorf war es nicht weit zum Stand der Stadtwinzer, deren Weine vielleicht auch Inspiration bei der Bildbesprechung gaben. Foto: Josef Nürnberg

Seit zehn Jahren sind Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg eine große Gemeinde. Auch wenn die Eingemeindung, die 2014 erfolgte, in vielen Köpfen noch nicht wirklich verankert ist, so stellten die Organisatoren zum Jahrestag ein Fest auf die Beine, das doch Hoffnung macht, dass der jüngste Stadtteil über kurz oder lang in Bad Kreuznach ankommen wird.