Bad Kreuznach

Ist das wirklich Reue, oder sind Anteilnahme und Bedauern nur aufgesetzt? Der Hauptangeklagte in dem Verfahren wegen betrügerischer Gewinnversprechen vor dem Landgericht Bad Kreuznach, hat sich des öfteren bei den Opfern – in der Mehrheit ältere Bürger – entschuldigt. So auch in diesem Fortsetzungstermin bei einer 69-Jährigen aus dem Bonner Raum. „Es tut mir von Herzen leid, ich will versuchen, es wieder gut zu machen“, beteuert der 25-Jährige.