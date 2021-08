Nachdem die geplanten Mitgliederversammlungen des Landesverbands des Deutschen Volkssportverbandes (DVV) wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr in Ramstein und in diesem Frühjahr in Wörrstadt ausfallen mussten, konnte Landesvorsitzender Bernd Derschug die Wanderfreunde aus Rheinland-Pfalz nun in der Turnhalle des VfL Staudernheim begrüßen.