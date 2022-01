Die Zahl der reinen E-Autos legt zu, 322 fahren aktuell in der Stadt, 804 im Kreis. Noch immer recht wenig im Vergleich zu den Verbrennern mit 127.886 Fahrzeugen an der mittleren Nahe. Doch die Politik in EU wie Bund will den emissionsfreien Verkehr und forciert die E-Mobilität massiv mit Fördergeldern. Was gravierende Folgen auch für die Automobilunternehmen in Stadt und Kreis Bad Kreuznach hat.