Zahl der Infizierten im Kreis Bad Kreuznach seit Donnerstag um 20 gestiegen und jetzt bei 630

Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 16:58 Uhr

In der Gesamtzahl (630) enthalten sind auch die bisher insgesamt 363 (plus fünf) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die acht verstorbenen Personen. Aktuell werden 259 Infizierte aus dem Kreis vom Gesundheitsamt betreut; zehn befinden sich in stationärer Behandlung.

Betroffene Kommunen: Stadt Bad Kreuznach (138 Fälle) und die VGs Rüdesheim (41), Nahe-Glan (19), Bad Kreuznach (20), Langenlonsheim-Stromberg (24) und Kirner Land (17).

Neufälle im Kreis innerhalb der vergangenen sieben Tage: 140; und pro 100 000 Einwohner in dieser Zeit 88,9 Infizierte.

Betroffene Kita: Am Donnerstagnachmittag wurde in der Kita Planig ein Coronafall bekannt. Die Stabstelle des Kreises habe, unterstützt von der Kitaleitung, die Kinder der Erdmännchen- und der Giraffengruppe als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Alle betroffenen Familien wurden informiert. Die anderen Kinder der Einrichtung sind von dem Coronafall nicht betroffen.