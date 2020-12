Kreis Bad Kreuznach

Die Ära Oskar (Lafontaine) ist vorbei. Zeit, alte Gräben zuzuschütten und an eine Fusion von „Die Linke“ und der SPD zu denken? Am 2. September äußerten sich die Kreisvorsitzenden Denis Alt (SPD) und Bianca Steimle (Die Linke) eher skeptisch zu einer Fusion. Was sagen die beiden Fraktionschefs des Kreistags zur Idee künftig verstärkter Kooperationen oder gar einer Fusion?