Bad Sobernheim

Die neue städtische Veranstaltungsreihe Uff de Deck geht am Samstag, 19. September, um 18.30 Uhr in eine neue Auflage. Uff de Deck sprach bisher mit einem musikalischen Konzert und Weinausschank die älteren Generationen an. Auch ein Kinderkonzert gab es. Nun bringen die beiden jungen Wortakrobaten Luca Swieter und Florian Stein mit ihrem Poetry-Slam eine neue Form der Darstellung in die Felkestadt.