Am Mittwoch kam es in der Zeit von 16 bis 21.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Rosengarten“ in Gutenberg. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten die Terrassentür auf.

In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten und Schmuck, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat am Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Rosengartens in Gutenberg oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0